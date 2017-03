Van Barneveld naar kwartfinales UK Open, Van de Pas uitgeschakeld

Van Barneveld versloeg eerder op de dag zijn landgenoot Meulenkamp in de vierde ronde met overtuigende cijfers: 10-3. In de vijfde ronde tegen Tabern was het spannender, maar de vijfvoudig wereldkampioen won wel met 10-7. De kwartfinales, halve finales en de eindstrijd staan zondag op het programma.

Het Nederlandse onderonsje, tussen Van der Voort en Klaasen, was ook spannend. Het werd 10-9 in het voordeel van de 41-jarige Van der Voort. Hij neemt het zaterdag in de vijfde ronde op tegen de Noord-Ier Daryl Gurney.

Benito van de Pas vloog zaterdag in de vierde ronde uit. De 24-jarige Tilburger verloor met 10-5 van de Engelsman Alan Norris. Ook Jermaine Wattimena en Dirk van Duijvenbode werden uitgeschakeld in de vierder ronde Wattimena redde het niet tegen de Engelsman Michael Smith (10-8) en Van Duijvenbode verloor van de Australiër Simon Whitlock (10-6)

Van Gerwen

Het UK Open krijgt sowieso een andere winnaar dan vorig jaar, want titelverdediger Michael van Gerwen heeft zich afgemeld. De Brabantse nummer één van de wereld kampt met een rugblessure en ontbrak donderdag ook al in Exeter bij de vijfde speelronde van de Premier League.

Ook de mondiale nummer twee, Gary Anderson, maakt geen kans meer op de eindoverwinning in Minehead. De Schot ging vrijdag in de derde ronde verrassend onderuit tegen de Engelsman Paul Hogan (10-9).