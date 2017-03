Hirscher nu al zeker van zesde eindzege in algemene wereldbeker

De 28-jarige Hirscher hield zaterdag de Noor Leif Kristian Haugen en de Zweed Matts Olsson achter zich en is met nog vijf wedstrijden te gaan niet meer te achterhalen in het klassement over alle disciplines.

Hirscher is sinds 2012 dominant in de strijd om de algemene wereldbeker. Met zijn zesde zege in de wereldbeker algemeen is Hirscher nu recordhouder. "Ik had niet verwacht dat het dit weekeinde al zou gebeuren. Het onmogelijke is maakbaar geworden", zei Hirscher.

Ook de eindzege in het wereldbekerklassement op de reuzenslalom kan hem niet meer ontgaan. Zondag kan de Oostenrijker ook de winnaar worden van de wereldbekerbokaal op de slalom.

Moser-Pröll

Hirscher kent bij de vrouwen nog wel zijn gelijke in zijn landgenote Annemarie Moser-Pröll, die ook zes keer de algemene wereldbeker won. Bij de mannen liet hij de Luxemburger Marc Girardelli definitief achter zich.

De beste skiër van deze generatie heeft nu dertien kristallen trofeeën in bezit, die horen bij zes algemene eindzeges en zeven op disciplines.

De zege in Kranjska Gora was nummer 44 in de wereldbekerreeks. In de ranglijst heeft Hirscher alleen de Zweed Ingemar Stenmark (86), de Oostenrijker Hermann Maier (54) en de Italiaan Alberto Tomba (50) voor zich.