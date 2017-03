Recordaantal driepunters helpt Cavaliers langs Hawks

De Cavaliers, die in hun laatste dertien duels altijd ten minste tien driepunters produceerden, verbraken daarmee het record dat sinds december in handen was van Houston Rockets.

Hun 24 driepunters waren op dat moment het hoogste aantal ooit in een duel gegooid in het reguliere NBA-seizoen. In de play-offs kwam Cleveland vorig jaar al eens tot een score van 25, ook al tegen de Hawks.

Kyrie Irving en LeBron James waren de topschutters. Irving kwam, mede dankzij vijf rake worpen van buiten de driepuntlijn, tot een totaal van 43 punten. James schoot zes keer raak van afstand en kwam uit op 38 punten.

De 25e driepunter kwam op naam van voormalig Hawks-speler Kyle Korver, die vlak voor tijd het spannende duel besliste. Hawks was tot op één punt genaderd nadat de Cavaliers een voorsprong van 25 punten vrijwel uit handen hadden gegeven.