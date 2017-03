Van Barneveld plaatst zich voor vierde ronde bij UK Open

De Hagenaar was in de derde ronde met 10-6 te sterk voor de Welshman Barrie Bates.

Van Barneveld moest donderdagavond nog aantreden in de Premier League en was tijdens de vijfde speelronde in Exeter niet opgewassen tegen de Engelsman Dave Chisnall: 7-2.

Van Barneveld hoefde een dag later pas in de derde ronde van het UK Open in te stromen en maakte daarin een 4-2 achterstand ongedaan tegen Bates.

Naast Van Barneveld bereikten ook de Nederlanders Jermaine Wattimena, Jelle Klaasen, Ron Meulenkamp, Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode en Benito van de Pas de vierde ronde.

Titelverdediger Michael van Gerwen is er dit jaar niet bij. De Brabantse nummer één van de wereld kampt met een rugblessure en ontbrak donderdag ook al in Exeter.

Ook de mondiale nummer twee, Gary Anderson, maakt geen kans meer op de felbegeerde trofee. De Schot ging in de derde ronde verrassend onderuit tegen de Engelsman Paul Hogan (10-9).