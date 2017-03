Visser zevende op 60 meter horden, Broersen vijfde op vijfkamp

Visser kwam niet goed in haar ritme en noteerde 8,04 als tijd. De Duitse Cindy Roleder greep het goud in 7,88. Zij onttroonde de Wit-Russin Alina Talai, die in 7,92 genoegen moest nemen met zilver. Pamela Dutkiewicz bezorgde in 7,95 Duitsland ook het brons.

De start van de finale verliep rommelig. Tot drie keer toe werden de atletes teruggefloten, maar van een valse start bleek telkens geen sprake.

Mogelijk dat die onrust de concentratie van Visser aantastte, want ze liep haar slechtste race van het kampioenschap.

In de ochtenduren was ze in de series nog naar 7,92 gesneld en naderde ze het belegen Nederlands indoorrecord van Marjan Olyslager tot op drie honderdsten. Dat record staat sinds 1989 op 7,89.

Broersen

Ook Broersen bleef buiten de medailles op de vijfkamp. De wereldkampioene indoor van 2014 begon als nummer vier aan de afsluitende 800 meter en verspeelde op dat onderdeel nog een positie aan de Hongaarse Xenia Krizsan.

Het goud was voor de Belgische Nafissatou Thiam. De olympisch kampioene op de zevenkamp was in Belgrado een klasse apart en won met een puntentotaal van 4870 punten.

Het zilver ging naar de Oostenrijkse Ivona Dadic en de bronzen plak was voor de Hongaarse Gyorgyi Zsivoczky-Farkas.

Broersen werkte een redelijke vijfkamp af, waarin ze begon met 8,42 op de 60 meter horden, 1,81 bij het hoogspringen, 14,59 met de kogel en 6,19 bij het verspringen. Ze sloot af met een wat tegenvallende 2.20,63 op de 800 meter.

Bonevacia

Liemarvin Bonevacia bereikte de finale van de 400 meter. De winnaar van het brons vorige zomer bij de EK outdoor in Amsterdam liep in zijn reeks uit de halve eindstrijd naar de tweede plaats in 47,21.

De 27-jarige atleet van Curaçao nam na het startschot meteen het initiatief in de race en kwam als eerste door na één ronde. Hij verkrampte op het laatste stuk naar de finish iets, waardoor de Pool Rafal Omelko hem nog voorbijging.

De Tsjech Pavel Maslak zette in de eerste heat met 46,45 de snelste tijd van het hele veld neer en gaat dus zaterdag als favoriet de finale in.

Bij de vrouwen slaagde Lisanne de Witte er niet de finale van de 400 meter te bereiken. De 24-jarige Vlaardingse eindigde in haar halve eindstrijd op de zesde plaats in een teleurstellende tijd van 54,81. Ze had bij de eerste twee moeten lopen om naar de finale te mogen.

Madiea Ghafoor startte niet in de halve finales van de 400 meter. De 24-jarige Amsterdamse kreeg volgens de NOS kramp na haar optreden 's ochtends in de series en kon daardoor niet meer in actie komen in Belgrado.