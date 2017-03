Visser naar EK-finale 60 meter horden, Broersen stijgt plaats bij vijfkamp

De 22-jarige Visser kwam in haar halve finale tot een tijd van 7,96. Daarmee was ze wat langzamer dan haar nieuwe persoonlijk record dat ze eerder op de dag liep in de series (7,92), maar het was voldoende voor de derde plaats in haar heat en plaatsing voor de finale.

Sharona Bakker redde het net niet. De Nederlandse eindigde in haar halve finale als vijfde en kwam met 8,20 acht honderdsten tekort voor een plek in de eindstrijd.

De Wit-Russische Alina Talay klokte met 7,86 de snelste tijd in de halve eindstrijd. Visser jaagt naast een medaille ook op het belegen Nederlands record van Marjan Olyslager, die in 1989 naar 7,89 snelde.

De finale van de 60 meter horden is vrijdagavond om 19.55 uur.

Broersen

Bij de vijfkamp steeg Broersen van de vijfde naar de vierde plek in het tussenklassement door een vijfde plek bij het verspringen.

Het podium raakte wel wat verder uit beeld voor de Nederlandse; ze moet later op vrijdag op het slotonderdeel - de 800 meter - 75 punten goedmaken op de huidige nummer drie Györgyi Zsivoczky-Farkas uit Hongarije.

De Belgische Nafissatou Thiam gaat nog steeds ruim aan de leiding met 4106 punten. De olympisch kampioene op de zevenkamp won de eerste drie onderdelen en consolideerde haar eerste plek met de derde afstand bij het verspringen (6,37 meter).

De Oostenrijkse Ivona Dadic was de beste op het vierde onderdeel en staat met 3862 punten tweede.

De 800 meter voor de meerkampsters start vrijdagavond om 18.55 uur.

De Witte

Lisanne de Witte slaagde er niet de finale van de 400 meter te bereiken. De 24-jarige Vlaardingse eindigde in haar halve eindstrijd op de zesde plaats in een teleurstellende tijd van 54,81. Ze had bij de eerste twee moeten lopen om naar de finale op zaterdag te mogen.

Madiea Ghafoor startte niet in de halve finales van de 400 meter. De 24-jarige Amsterdamse kreeg volgens de NOS kramp na haar optreden 's ochtends in de series en kon daardoor niet meer in actie komen in Belgrado.