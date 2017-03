Curlingmannen zien plaatsing voor Spelen als realistisch doel op WK

"We hebben het al heel vaak opgenomen tegen de teams die op het WK spelen", zegt Carlo Glasbergen, die als lead de eerste twee stenen gooit, vrijdag op een persconferentie van het Nederlands team in Zoetermeer.

"Het is wel de eerste keer dat we op een groot toernooi en in een grote arena tegen deze ploegen spelen, dus dat wordt spannend. Maar wij hebben laten zien dat we de teams op het WK kunnen verslaan, dus ik denk zeker dat het realistisch is om ons te plaatsen voor de Olympische Spelen."

De curlingmannen plaatsten zich eind vorig jaar voor het WK door het EK in de B-divisie te winnen en vervolgens Oostenrijk uit te schakelen in de play-offs. Het is voor het eerst sinds 1994 en de tweede keer ooit dat de mannen actief zijn op het WK, dat van 1 tot en met 9 april gehouden wordt. Nooit haalde Nederland de Spelen.

Trots

Captain Jaap van Dorp is trots dat Nederland er weer bij is op een WK. "Het voelt fantastisch om bij de beste twaalf landen van de wereld te zitten”, aldus Van Dorp. "Het WK is iets waar wij jarenlang naartoe gewerkt hebben, dus het is mooi dat onze ambitie eindelijk werkelijkheid is geworden."

Van Dorp denkt dat het WK een mooie ervaring is voor de komende jaren. "Het wordt fantastisch om in Canada in een grote arena te spelen met veel mensen. Het zal heel spannend worden, omdat wij het niet vaak mee hebben gemaakt. Ik hoop dat wij kunnen laten zien wat wij voor kwaliteiten hebben.”

Leibbrandt

Bondscoach Shari Leibbrandt is blij dat de mannen zich eindelijk op het hoogste podium kunnen meten met de wereldtop. "De afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan en hebben wij ons een doel gesteld."

"Het is mooi dat wij met dit jonge team het doel, plaatsing voor het WK, hebben bereikt. We hebben er hard voor gewerkt, de planning was heel vol, maar ik blij dat het gelukt is", vertelt de uit Canada afkomstige bondscoach.

Leibbrandt denkt dat bij een goed resultaat van de mannen het curling nog aantrekkelijker kan worden in Nederland. "In Canada is curling de tweede televisiesport, maar je ziet in Nederland dat het steeds bekender begint te worden. Hopelijk zetten wij ons op de kaart, zodat de sport in de toekomst nog groter kan worden."

Mocht Nederland er niet in slagen zich te plaatsen voor de Spelen, dan hebben ze nog een kans bij het olympisch kwalificatietoernooi eind december. De twee beste landen plaatsen zich daar voor Pyeongchang.