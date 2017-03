Juul Franssen daagt Nederlandse judobond voor de rechter

Reden voor de uitsluiting is dat de 27-jarige Franssen, die uitkomt in de klasse tot 57 kilogram, vaak niet in het nationaal trainingscentrum op Papendal traint, maar in Rotterdam, de stad waar ze studeert.

De bond noemde dat in januari "een verschil van inzicht over de te volgen route richting de Olympische Spelen van 2020". In het kader van de centralisatie van het Nederlandse judo wil de JBN dat de toppers altijd op Papendal trainen.

Franssen meldt vrijdag in een persbericht dat ze zich genoodzaakt ziet om via de rechter uitzending naar toernooien af te dwingen, omdat anders haar topsportcarrière voorbij is.

"Uitzending naar toernooien zou altijd afhankelijk moeten zijn van iemands sportprestaties, niet van de locatie waar je traint", zegt Hetteke Frima, juriste van NL Sporter, die Franssen bijstaat. "Het is 'conformeren of je mag niet meer meedoen', stuitend hoe de bond sporters onder druk zet en dwingt om te centraliseren."

Olympische medaille

Franssen is de nummer zes van de wereld in haar gewichtsklasse, al deed ze nog nooit mee aan de Olympische Spelen. Ze heeft goede hoop dat ze in het gelijk wordt gesteld door de rechter, waardoor ze over drie jaar in Tokio haar olympisch debuut kan maken.

"Ik wil er alles aan doen om in Tokio een medaille te halen voor Nederland", aldus Franssen. "Dat wordt mij nu onmogelijk gemaakt omdat ik naast mijn sport ook een opleiding wil volgen en met een eigen coach wil werken. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. Ik ga vechten voor mijn recht op deelname."

Advocaat Wil van Megen zal de JBN volgende week dagvaarden. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak dient.

Polling

De komst van het nationaal trainingscentrum voor de judoka's in Papendaal, waar sinds de centralisatie in september 2016 getraind wordt door de nationale top, zorgt al langer voor discussie. Onder meer drievoudig Europees kampioene Kim Polling was liever in Haarlem blijven trainen.

Inmiddels is de 26-jarige Polling naar Italië verhuisd. Ze heeft een relatie met de Italiaanse judoka Andrea Regis en liet eind vorig jaar weten dat ze mogelijk in de toekomst ook voor Italië zal gaan uitkomen.