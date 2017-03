IOC gaat mogelijke corruptie bij toewijzing Spelen Rio onderzoeken

De Franse krant Le Monde schreef vrijdag dat de Franse justitie concreet bewijs heeft van corruptie rondom het bid van Rio.

Een rijke Braziliaanse zakenman zou drie dagen voor de stemming 1,5 miljoen dollar (zo'n 1,4 miljoen euro) aan de zoon van toenmalig IAAF-voorzitter en IOC-lid Lamine Diack hebben betaald.

Het IOC meldt in een verklaring dat het "kennis heeft genomen van de serieuze beschuldigingen van Le Monde. Het IOC blijft volledig gecommitteerd om deze situatie op te helderen en werkt samen met de Franse aanklager. De ethische commissie gaat nu onderzoek doen naar alle beschuldigingen."

Bouwopdrachten

Rio de Janeiro werd op 2 oktober 2009 als eerste Zuid-Amerikaanse stad verkozen als gastheer van de Olympische Spelen.

Drie dagen eerder had het bedrijf Pamodzi Consulting, opgericht door Papa Massata Diack, de betaling gekregen van Matlock Capital Group.

Dat bedrijf is gevestigd op de Britse Maagdeneilanden en is in verband gebracht met Arthur Cesar de Menezeres Soares Filho, een zakenman die nauwe banden had met de voormalige gouverneur van de staat Rio de Janeiro die nu terechtstaat voor corruptie. Soares verdiende met diverse bouwopdrachten aan de Spelen.

Papa Massata Diack ontving volgens Le Monde rond dezelfde periode ook nog eens 500.000 dollar (475.000 euro) van Matlock Capital Group. Dat bedrag werd naar een Russische bankrekening overgemaakt.

Consultant

Papa Massata Diack was consultant bij de IAAF, maar door de atletiekbond werd hij vorig jaar voor het leven geschorst wegens corruptie. Ook zijn vader Lamine Diack is niet meer welkom bij de IAAF. Hij zit in Frankrijk vast wegens witwassen en corruptie.

Vader en zoon Diack wilden niet inhoudelijk reageren tegen Le Monde. Een woordvoerder van de Spelen van Rio ontkende de aantijgingen. "De verkiezingen waren eerlijk."

Oud-sprinter en IOC-lid Frankie Fredericks wordt ook genoemd in de zaak. Een bedrijf op de Seychellen dat gelinkt is aan de Namibiër zou 299.300 dollar (283.000 euro) hebben ontvangen van een bedrijf van Papa Massata Diack.

Fredericks is momenteel voorzitter van de IOC-commissie die de kandidaten voor de Zomerspelen van 2024 evalueert. Dat zijn Parijs en Los Angeles. Volgens het IOC heeft de oud-atleet de situatie uitgelegd en zijn onschuld bepleit. "We vertrouwen erop dat hij er alles aan zal doen om zijn onschuld te bewijzen."

De Franse justitie begon eind 2015 een onderzoek naar omkoping rond de toewijzing van de Spelen van 2016.