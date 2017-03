Goede start Broersen bij vijfkamp EK, De Witte door op 400 meter

De 26-jarige Broersen kwam op het eerste onderdeel van de vijfkamp uit op een tijd van 8,42. Daarmee bleef ze maar elf honderdsten boven haar persoonlijk record.

Nafissatou Thiam, de olympisch kampioene op de zevenkamp uit België, bevestigde haar favorietenrol door in een persoonlijk record van 8,23 de snelste tijd te klokken op de 60 meter horden.

Broersen, die in 2014 wereldkampioene werd op de vijfkamp, is de enige Nederlandse deelneemster op de meerkamp in Belgrado. Anouk Vetter, de Europees kampioene op de zevenkamp (outdoor), meldde zich af met een lichte blessure. Nadine Visser besloot zich volledig te richten op de 60 meter horden.

Broersen kende een bewogen zomer, waarin ze uitviel op de zevenkamp bij de EK outdoor in Amsterdam en vlak voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro met haar trainer brak. In Rio eindigde ze als dertiende op de zevenkamp. Met haar nieuwe coach Pelle Rietveld hoopt ze nieuwe successen te behalen.

De vijfkampsters komen in de ochtendsessie nog in actie bij het hoogspringen en het kogelstoten. Vrijdagmiddag en -avond wordt de meerkamp afgesloten met het verspringen en de 800 meter.

400 meter

De Witte eindigde haar serie op de 400 meter als tweede, waardoor ze zich rechtstreeks plaatste voor de halve finales.

De 24-jarige Nederlandse noteerde 53,61, waarmee ze alleen de Tsjechische Zuzana Hejnova voor zich hoefde te dulden. De regerend wereldkampioene op de 400 meter horden had 53,26 seconden nodig voor de 400 meter. De Witte was maar vier honderdsten sneller dan de Duitse nummer drie Lara Hoffmann.

De eveneens 24-jarige Ghafoor eindigde als derde in haar serie in 53,85. De Amsterdamse ging als een van de zes beste tijdsnelsten naar de halve finales. De Witte had overall de achtste tijd, Ghafoor de dertiende.

Bonevacia

Ook bij de mannen was er Nederlands succes in de series van de 400 meter. Liemarvin Bonevacia bereikte overtuigend de halve finales door in 46,91 zijn heat te winnen.

Alle dertien Nederlandse atleten komen vrijdag in actie bij de EK indoor.