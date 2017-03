Klaasen laat zege liggen, Van Barneveld hard onderuit in Premier League

Klaasen leek lange tijd op weg naar een zege, maar verzuimde de partij te beslissen. Huybrechts brak Klaasen bij een 6-4 stand in het voordeel van de Nederlander en wist zijn eigen leg te behouden voor een gelijkspel.

Het is het derde punt van Klaasen in de Premier League. Na drie nederlagen in de eerste drie speelrondes leek de Nederlander af te stevenen op een vroegtijdige uitschakeling, maar vorige week zette hij Chisnall opzij in Brighton.

Diezelfde Chisnall was donderdag veel te sterk voor Raymond van Barneveld. De Engelsman versloeg 'Barney' met 7-2 en komt daarmee in de stand op gelijke hoogte met de Hagenaar.

Chisnall

Van Barneveld begon met vier punten na vier speelrondes als favoriet aan de wedstrijd, maar hij had weinig in te brengen tegen Chisnall. De hekkensluiter brak 'Barney' meteen en liet de Hagenaar niet terugbreken.

De partij werd beslist toen Van Barneveld werd gebroken bij een 5-2 achterstand, waarmee 'Chizzy' zijn eerste punt veiligstelde. Vervolgens behield de Engelsman zijn leg voor de zege.

Chisnall komt in de laatste partij op donderdag wederom in actie, dan tegen James Wade. Hij speelt twee partijen omdat Michael van Gerwen zich heeft afgemeld wegens een rugblessure. Tussendoor speelt Gary Anderson tegen Phil Taylor en komt Adrian Lewis in actie tegen Peter Wright.