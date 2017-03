Van Gerwen mist vijfde speelronde Premier League door rugblessure

Van Gerwen zou in actie komen tegen James Wade. Door zijn absentie speelt Dave Chisnall twee partijen in Exeter. De Brit neemt het eerst op tegen Raymond van Barneveld en treft later op de avond Wade.

Van Gerwen won dit jaar tot dusver twee partijen in de Premier League. De titelverdediger versloeg Peter Wright en Jelle Klaasen en hield een punt over aan de ontmoetingen met Gary Anderson en Adrian Lewis (6-6).

Komend weekend hoopt Van Gerwen wel mee te doen aan de UK Open. De wereldkampioen zal donderdagavond beslissen of hij voldoende is hersteld van zijn rugblessure om in actie te komen in Minehead.

In de achtste speelronde van de Premier League zal Van Gerwen zijn wedstrijd tegen Wade inhalen. De Nederlander speelt op diezelfde avond in Manchester tegen Van Barneveld.