Poetin erkent dat Russisch antidopingsysteem heeft 'gefaald'

"We moeten toegeven dat sommige Russische sporters daadwerkelijk zijn betrapt, terwijl het gebruik van doping onacceptabel is", aldus Poetin woensdag in Krasnoyarsk bij een bijeenkomst over de voorbereidingen voor de Winter Universiade 2019 in die Siberische stad.

"Dit betekent dat het huidige Russische antidopingsysteem heeft gefaald, en dat is onze schuld. Dit moeten we hardop durven zeggen en erkennen."

"We zijn daarom bezig om een nieuw antidopingsysteem op te zetten. De overheid zal dit systeem overdragen aan een onafhankelijke instantie op de universiteit van Moskou."

Onderzoeker

De onafhankelijke onderzoeker Richard McLaren presenteerde vorig jaar twee rapporten over een uitgebreid door de Russische staat gestuurd dopingsysteem.

Volgens de bevindingen van de Canadees, die zijn onderzoeken uitvoerde in opdracht van het mondiale antidopingagentschap WADA, maakten meer dan duizend Russische sporters tussen 2011 en 2015 gebruik van het dopingprogramma waarbij positieve tests gemanipuleerd werden.

Eind vorig jaar, enkele weken na de presentatie van het tweede McLaren-rapport, erkenden Russische officials voor het eerst dat er sprake was van een "institutionele samenzwering". Ook toen bleef de Russische regering benadrukken dat de staat daar niks mee te maken had, iets wat Poetin woensdag nog maar eens herhaalde.

"Ik wil dit nog een keer benadrukken: er was, er is nu, en er zal hopelijk in de toekomst nooit een door de staat gestuurd dopingsysteem zijn in Rusland", zei de president. "Integendeel, er zal alleen een gevecht tegen doping zijn."

WADA

Poetin stelde desondanks dat hij wil dat Rusland luistert naar de eisen van het WADA bij het opstellen van een nieuw antidopingsysteem.

"Het belangrijkste is dat we moeten luisteren, ondanks de fouten in het werk van de onafhankelijke onderzoekscommissie."

"Ik hoop dat er met de hulp van onze eigen onafhankelijke experts en experts uit het buitenland een streng, efficiƫnt en effectief systeem wordt opgezet in de strijd tegen doping."

Rusland moet zijn antidopingsysteem wel aanpassen, omdat het anders het risico loopt dat zijn sporters worden uitgesloten van wedstrijden. Russische atleten zijn al bijna een jaar niet welkom bij wedstrijden.