Van Gelder niet meer welkom bij nationale trainingsgroep in Den Bosch

De 33-jarige ringenspecialist trainde tot afgelopen zomer onder Van Bokhoven, maar aan die samenwerking kwam een eind toen NOC*NSF Van Gelder na een incident tijdens de Spelen in Rio de Janeiro naar huis stuurde.

Van Gelder heeft al gezegd dat hij op de Spelen in Tokio over drie jaar revanche wil nemen. De bond gaat echter liever verder met een jongere groep.

"De trainingsgroep in Den Bosch heeft een nieuwe coach met een verjongde groep", zei Van Bokhoven dinsdag op een persbijeenkomst op Papendal. "Het heeft voor beide partijen geen meerwaarde als hij daarbij aansluit."

Nieuwe regels

De beslissing betekent niet dat Van Gelder niet kan trainen in Den Bosch, legde Van Bokhoven uit. "Naast de KNGU draait hij daar namelijk ook een clubprogramma. Ik heb Yuri uitgenodigd om zijn ambities kenbaar te maken."

"Hij heeft, in ieder geval in de media, aangegeven dat hij door wil gaan met turnen. Dan moet hij een plan inleveren hoe zijn programma eruit gaat zien en met welke trainer."

Van Bokhoven vertelde ook dat het programma er door nieuwe regels van de internationale turnbond anders uit gaat zien. "Straks kom je op de Spelen in actie met een team van vier turners, die op alle onderdelen starten. Daarom zal onze focus ook liggen op allrounders die de teamkwalificatie moeten veiligstellen."

Voor toestelspecialisten als Van Gelder en Epke Zonderland komt er een andere route. "Over die regels hebben we nog wat vragen Als dat duidelijk is beslissen we hoe hen in het teamtraject kunnen meenemen."

EK

Eerder deze maand werd al bekend dat Van Gelder niet zal deelnemen aan de EK, die van 19 tot en met 23 april in het Roemeense Cluj gehouden wordt. De Brabander liet ook al weten dat hij Van Bokhoven geen verwijten maakt na zijn verwijdering uit Rio, omdat die beslissing genomen zou zijn door chef de mission Maurits Hendriks.

Reden voor het naar huis sturen van Van Gelder was volgens NOC*NSF dat hij in beschonken toestand en veel te laat terug zou zijn gekomen na een avondje stappen. De turner zei dat hij slechts een paar biertjes had gedronken. Volgens de wereldkampioen van 2005 waren er bovendien geen gedragsregels afgesproken.