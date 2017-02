Wawrinka verliest bij rentree in eerste ronde Dubai

Wawrinka verloor op het Grand Slam-toernooi in Melbourne in de halve finale van Roger Federer.

De Zwitser zou vervolgens op het ABN Amro World Tennis Tournament zijn rentree maken, maar hij meldde zich af met een knieblessure.

In Dubai was hij wel fit genoeg om te spelen, maar daar ging het dus meteen mis tegen Dzumhur. Wawrinka verloor in twee sets: 7-6 (4) en 6-3 van de 24-jarige Bosniër.

Haase

De 31-jarige Wawrinka was als tweede geplaatst in Dubai. Andy Murray is als eerste geplaatst. De Brit speelt in de eerste ronde tegen de Tunesiër Malek Jaziri, de nummer 51 van de wereld.

Ook Robin Haase staat in het hoofdtoernooi in Dubai. De mondiale nummer 66 op dit moment tegen de Oezbeek Denis Istomin, die twee plaatsen lager staat. De eerste set ging met 6-2 naar Haase.