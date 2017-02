Haase overtuigend naar tweede ronde in Dubai

Een maand geleden zorgde de 30-jarige Istomin nog voor een sensatie op de Australian Open door Novak Djokovic uit te schakelen, maar tegen Haase maakte hij veel minder indruk met zijn spel.

De 29-jarige Haase werd geen enkele keer gebroken door de mondiale nummer 68. De geboren Hagenaar, die twee plaatsen hoger staat op de wereldranglijst, stelde daar in de eerste set twee breaks en in het tweede bedrijf een break tegenover.

In de tweede ronde wacht Haase een confrontatie met Tomas Berdych, die veertiende staat op de wereldranglijst. De Tsjech zag in de eerste ronde zijn landgenoot Lukas Rosol, de mondiale nummer 148, opgeven bij een stand van 6-3 en 2-1.

Murray

Later dinsdag bereikte de als eerste geplaatste Andy Murray ook de tweede ronde. De Brit won in twee sets van de Tunesiër Malek Jaziri, de nummer 51 van de wereld: 6-4 en 6-1.

Eerder op de dag in Dubai verloor de als tweede geplaatste Stan Wawrinka verrassend van Damir Dzumhur. De Zwitser speelde zijn eerste partij sinds de Australian Open. Hij verloor in Melbourne in de halve finale van Roger Federer.

Wawrinka zou vervolgens op het ABN Amro World Tennis Tournament zijn rentree maken, maar hij meldde zich af met een knieblessure.

In Dubai was hij wel fit genoeg om te spelen, maar daar ging het dus meteen mis tegen Dzumhur. Wawrinka verloor in twee sets: 7-6 (4) en 6-3 van de 24-jarige Bosniër.