Golden State Warriors als eerste NBA-ploeg naar play-offs

Het was de 49e seizoenszege van de ploeg uit Oakland. 'Splashbrothers' Stephen Curry en Klay Thompson maakten weer indruk bij de Warriors. Curry maakte 27 punten, Thompson droeg 24 bij aan de productie.

Vedette Kevin Durant speelde voor de eerste keer dit seizoen niet mee. Hij moest vanaf de kant toekijken vanwege een geblesseerde pink.

De laatste keer dat een ploeg al zo vroeg in het seizoen zeker was van de play-offs was in het seizoen 1985/1986. Boston Celtics was toen eveneens op 25 februari zeker van deelname om de titel.