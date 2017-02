Rugbyer Visser helpt Schotland met score aan winst in Six Nations

Visser komt sinds 2012 uit voor de Schotse ploeg, omdat hij in dat land al jaren zijn wedstrijden speelt. Momenteel staat hij onder contract bij de Engelse club Harlequins.

Wales, dat eerder van Italië won maar van Engeland verloor, was in de eerste helft de bovenliggende partij. De bezoekers gingen mede door een try van Liam Williams met een 13-9 voorsprong de rust in.

Kort na rust scoorde Schotland, dat daarvoor op penalty's van Finn Russell had vertrouwd, zijn eerste try via Tommy Seymour. In de 66e minuut drukte ook Visser de bal in het doelgebied tegen de grond.

Door de zege gaat Schotland voorlopig aan de leiding in het zeslandentoernooi. Ierland en Frankrijk treffen elkaar later zaterdag nog. Engeland speelt zondag tegen Italië.