Van Gerwen mist scherpte in Premier League tegen Lewis na griepje

"Ik heb gemengde gevoelens na deze wedstrijd. Ik had kansen de winst te pakken, maar hij ook. Uiteindelijk mogen we allebei niet klagen met het resultaat", aldus Van Gerwen na afloop van de wedstrijd in Brighton tegenover Sky Sports.

"De laatste dagen voelde ik me niet zo goed en had ik griep. Dat zijn dingen die gebeuren, maar de wedstrijden gaan door. Ik speelde niet slecht, want ik haalde nog steeds 104 gemiddeld per beurt. Toch ontbrak de scherpte wel. Dat kan ik alleen mezelf verwijten."

De wereldkampioen is ondanks het gelijke spel nog steeds koploper in de Premier League. Hij won twee duels en speelde twee keer gelijk.

"Ik had liever acht punten gehad nu, maar ik heb in ieder geval nog niet verloren. Ik sta nog steeds bovenaan, dat is het belangrijkste", zei de wereldkampioen.

Wade

Van Gerwen gooide twee weken geleden twee keer een negendarter in het kwalificatietoernooi van de UK Open. Tegen Lewis was hij opnieuw dicht bij een negendarter.

"Bijna telt niet. Mijn spel was er te roestig voor. Ik had er twee in de kwalificaties voor de UK Open, maar dat is niet hetzelfde als in de Premier League. Daar kreeg ik er geen prijzengeld voor", lacht Van Gerwen.

Volgende week speelt Van Gerwen tegen James Wade, die tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson in Brighton op een gelijkspel hield: 6-6.

"De druk zal volgende week bij James Wade liggen. Hij zal in de topvier willen blijven, maar dat geldt ook voor mij. Er is geen tijd om te relaxen in de Premier League."