Nieuwe bondscoach Morrison tot en met WK 2018 bij volleybalsters

Volleybalbond Nevobo heeft daarnaast de mogelijkheid opgenomen de verbintenis met de Amerikaan te verlengen tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Woensdag werd al bekend dat de 36-jarige Morrison zich zou gaan verbinden aan de Nederlandse volleybalploeg, waar hij de opvolger is van de onlangs vertrokken Giovanni Guidetti.

Morrison is in zijn nopjes met zijn nieuwe functie. "Ik voel mij een van de gelukkigste mensen ter wereld dat ik deze functie mag gaan vervullen. Dit team is nog relatief jong en ik denk dat we nog veel kunnen bereiken", zei hij bij zijn presentatie.

"We gaan de komende jaren verder bouwen op het sterke fundament dat er staat en daarnaast een nieuwe generatie opleiden. Ik heb van mensen die het kunnen weten begrepen dat Papendal een van de beste trainingslocaties ter wereld is. Ik kan niet wachten om te beginnen."

Vakifbank

Morrisons voorganger Guidetti verraste in december met het inleveren van zijn contract, hoewel hij zich eerder tot en met 2020 had verbonden aan Oranje. Met de vrouwenploeg werd de Italiaan bij de Spelen van Rio vierde.

Guidetti wilde meer bij zijn vrouw en pasgeboren dochter zijn in Turkije en kon bovendien in dat land als bondscoach aan de slag. In Turkije is hij eveneens coach van de club Vakifbank, waar Morrison zijn assistent is.

International Lonneke Sloetjes staat ook onder contract bij Vakifbank en is blij met de komst van Morrison bij Oranje. "Ik werk nu anderhalf jaar met Jamie en ik heb in die tijd al veel van hem geleerd. Hij weet ontzettend veel, is geduldig en straalt vertrouwen uit. Daarnaast is het een hele prettige persoonlijkheid", is ze lovend.

Oranje-aanvoerder Maret Balkestein-Grothues is eveneens blij met de keuze voor Morrison. "Het is nu zaak om door te groeien. Ik denk echt dat Jamie de beste kandidaat is om ons verder te helpen. Hij is absoluut een toevoeging voor ons team."

Ervaring

Morrison heeft nog geen ervaring als bondscoach of hoofdcoach. Hij was als assistent betrokken bij olympisch goud van de Amerikaanse mannen op de Spelen van Peking 2008 en zilver van de vrouwen in Londen 2012.

Volgens Bram Ronnes, technisch directeur van de Nevobo, is het gebrek aan ervaring als hoofdcoach geen probleem. "Jamie is een tot op het bot gemotiveerde coach. Hij 'leeft' volleybal. En hij is iemand die op alle treetjes is geweest waar wij naartoe willen."