Sanne Wevers naar wereldbekerfinale bij rentree in Melbourne

De olympisch kampioene zag donderdag in de kwalificaties van de wereldbeker twee Chinese turnsters een hogere waardering krijgen voor hun oefening.

Tingting Liu noteerde 14,666, terwijl Huan Luo een score van 14,366 achter haar naam kreeg. De finale van het toestel balk is zaterdag.

Wevers (25) probeert in Melbourne wat nieuwe dingen uit in haar oefening. De Sportvrouw van het Jaar is rustig aan het opbouwen richting de EK in april.

De score van 13,866 was lager dan haar recordscore van 15,466, waarmee ze vorig jaar in Rio olympisch goud veroverde.

Biles

Wevers pakte in Rio verrassend het goud. Ze troefde de Amerikaanse Simone Biles af, die vooraf als vrijwel onverslaanbaar werd gezien, maar na een fout genoegen moest nemen met brons.

De viervoudig olympisch kampioene kondigde afgelopen najaar aan zeker een jaar niet meer in wedstrijden te zullen uitkomen. Dat zou betekenen dat ze er ook bij de WK, begin oktober in Montreal, niet bij is.

Bij de laatste wereldtitelstrijd, in 2015 in Glasgow, won Biles op de balk voor Wevers.