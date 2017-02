Naomi van As uitgeroepen tot beste hockeyster van 2016

De 229-voudig international volgt Lidewij Welten op, die de prestigieuze prijs vorig jaar won. Van As werd in 2009 al eens verkozen tot hockeyster van het jaar. Destijds moest de ze award delen met de Argentijnse Luciana Aymar.

Afgelopen jaar reikte de 33-jarige Van As, die onder contract staat bij Laren, met Oranje tot de finale op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Daarin werd verloren van Groot-Brittannië. Van As stopte vervolgens als international.

In 2008 en 2012 slaagde Van As er met Nederland wel in om olympisch goud te winnen. Met Oranje werd ze ook tweemaal wereldkampioen (2006 en 2014) en drie keer Europees kampioen (2005, 2009 en 2011).

Van As twijfelt nog over het voortzetten van haar lopbaan bij Laren na dit seizoen. "Dat besluit ik in ieder geval vóór de play-offs. Laren verdient het om het op tijd te weten en daarnaast vind ik het leuk - indien ik stop - om op een leuke manier afscheid te nemen", zegt ze tegen Hockey.nl.

Nominaties

Er waren ook nominaties voor Joyce Sombroek (beste keepster), Jaap Stockmann (beste keeper), Jorrit Croon (talent van het jaar) en Alyson Annan (beste vrouwelijke coach), maar zij vielen buiten de prijzen.

Bij de mannen werd de Belg John-John Dohmen uitgeroepen tot beste speler van 2016. Vorig jaar ging die titel naar Nederlander Robert van der Horst.