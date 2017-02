Roskam snapt afmeldingen van atletiektoppers voor EK indoor

"Atletiek is een meedogenloze sport, waarin je niet jaarlijks op alle grote toernooien kunt pieken. Dan is het juist verstandig keuzes te maken", zei Roskam woensdag bij de teampresentatie.

Lichaam en geest moeten af en toe herstellen, aldus de technisch directeur. "Dan moet je af en toe een kampioenschap overslaan, zeker als je nog tien jaar of langer mee wilt in deze sport'', stelde Roskam, wiens ploeg voor de EK uit dertien atleten bestaat: vijf mannen en acht vrouwen. "Deze groep is fit en hongerig.''

Door de afwezigheid van Schippers, Hassan, Vetter en ook Churandy Martina zijn medailles op de titelstrijd in Belgrado geen zekerheid.

Thijmen Kupers en Maureen Koster zijn op papier nu de kandidaten voor een podiumplek. Kupers won twee jaar geleden bij de EK in Praag brons op de 800 meter en Koster greep dezelfde kleur eremetaal op de 3000 meter.

"Ik kan in Belgrado meedoen om de medailles", stelt Koster (24). "De Britse Laura Muir is normaal gesproken buitencategorie, maar ik heb al een raceplan. Ik weet op welke manier ik moet lopen om die medaille te halen. Dat is knallen op de laatste 1000 meter."

Visser

Nadine Visser staat met haar 7,98 op de 60 meter horden hoog op de Europese ranglijsten. De Nederlands kampioene mocht in Belgrado de opengevallen plek van Vetter op de vijfkamp innemen, maar scheenbeenklachten hebben haar doen besluiten zich toch te richten op de horden.

Nadine Broersen veroverde in 2014 nog de wereldtitel op de vijfkamp, maar raakte na twee moeizame seizoenen met veel blessureleed het vertrouwen en plezier in de meerkamp kwijt.

Ze is, mede dankzij de andere aanpak van haar nieuwe trainer Pelle Rietveld, op de weg terug. "Ik zie de EK vooral als tussenstation, waar ik misschien kan verrassen", aldus de 26-jarige Broersen.

De EK vinden van 3 tot en met 5 maart plaats in de Servische hoofdstad Belgrado.

De volledige selectie

Mannen : Liemarvin Bonevacia (400 meter), Terrence Agard (400 meter), Tony van Diepen (400 meter), Thijmen Kupers (800 meter) en Richard Douma (1500 meter)

Vrouwen : Lisanne de Witte (400 meter), Madiea Ghafoor (400 meter), Sanne Verstegen (800 meter), Maureen Koster (3000 meter), Nadine Visser (60 meter horden), Sharona Bakker (60 meter horden), Nadine Broersen (meerkamp), Melissa Boekelman (kogelstoten).