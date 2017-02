Van Gerwen rekent zich niet rijk ondanks mindere vorm Lewis

"Ik weet dat Adrian niet de vorm van zijn leven heeft, maar je weet het nooit met hem", aldus Van Gerwen woensdag op de website van dartsbond PDC. "Lewis kan alles in een keer omdraaien, dus ik moet voorbereid zijn op een goede Lewis."

De 27-jarige Van Gerwen begint donderdag in Brighton als gedeeld koploper aan de vierde speelronde in de Premier League. De Brabander heeft net als Phil Taylor en James Wade vijf punten uit drie wedstrijden.

De 32-jarige Lewis, wereldkampioen in 2011 en 2012, heeft pas twee punten en staat zevende. "Ik denk dat Adrian meer uit zijn talent kan halen dan hij nu doet", vindt Van Gerwen. "In potentie is hij een van de beste spelers die er is."

Klaasen

Hoewel Van Gerwen zelf aardig op schema ligt na zeges op Peter Wright en Jelle Klaasen en een gelijkspel tegen Gary Anderson, is hij nog niet tevreden over zijn spel in de Premier League.

"Ik sta bovenaan dus ik mag niet klagen. Maar mijn beste spel moet nog komen. Ik voel me in ieder geval goed en het belangrijkste is dat ik blijf winnen."

Van Gerwen tegen Lewis is donderdagavond de tweede partij in Brighton. De avond begint om 20.00 uur met de partij tussen Jelle Klaasen en de Engelsman Dave Chisnall. Raymond van Barneveld speelt in de vijfde en laatste partij tegen de Schot Wright.