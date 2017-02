Bond Glory roept Verhoeven uit tot beste kickbokser van 2016

De 27-jarige kickbokser kreeg 61 procent van de stemmen, die door kickboksfans werden uitgebracht, en hield daarmee de Thaise lichtgewicht kampioen Sitthichai en de Amerikaanse Tiffany Van Soest achter zich.

Verhoeven eindigde nog als tweede in de verkiezing over 2015. De Nederlander Nieky Holzken kreeg toen 2 procentpunten meer stemmen en ging met de prijs aan de haal.

Overwinningen op de Kroaat Mladen Brestovac (maart), de Braziliaan Anderson Silva (september) en de Nederlandse Marokkaan Badr Hari (december) waren voor de fans aanleiding om dit jaar op Verhoeven te stemmen.

Hari

De zege op Hari was het hoogtepunt van de Brabander in 2016. Hij de versloeg de Amsterdammer in het Duitse Oberhausen in het 'kickboksgevecht van de eeuw' na een opgave van Hari in de tweede ronde.

Zowel Hari als Verhoeven heeft uitgesproken dat er een vervolg komt op het gevecht van afgelopen december. Het is echter de vraag of het gevecht in 2017 zal plaatsvinden.

Hari wacht namelijk een celstraf vanwege ernstige mishandeling van de inmiddels vermoorde zakenman Koen Everink tijdens het dancefeest Sensation White in de Arena in 2013. De Hoge Raad veroordeelde hem in februari tot een half jaar cel.

Dit jaar staat er sowieso wel een ander groot gevecht op het programma. Remy Bonjasky heeft namelijk de uitdaging van Verhoeven aangenomen.

Dat gevecht zal waarschijnlijk in mei of juni plaatsvinden, omdat Bonjasky heeft aangegeven eerst goed te moeten trainen.