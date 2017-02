Ex-topturnsters VS treden in openbaarheid over seksueel misbruik

Sinds vorig jaar september hebben zich al meer dan zestig vrouwen gemeld die Nassar beschuldigen van seksueel misbruik, maar Jamie Dantzscher, Jessica Howard en Jeanette Antolin zijn de eersten die er op camera over gesproken hebben.

Het drietal vertelde zondag in het CBS-programma 60 Minutes dat Nassar hen jarenlang ongepast aanraakte terwijl hij hen behandelde.

"Hij ging met zijn vingers in mij", vertelde Dantzscher, die in 2000 bij de Olympische Spelen van Sydney in de Amerikaanse turnploeg zat die brons pakte in de landenwedstrijd. "Hij vertelde me dat ik een 'plop' zou voelen en dat dat mijn heupen terug zou zetten en de pijn in mijn rug zou verhelpen."

Dantzscher werd vanaf haar jonge tienerjaren tot haar achttiende met grote regelmaat behandeld door Nassar. Ze was naar eigen zeggen meestal alleen met de osteopaat, wat tegen de regels van de Amerikaanse turnbond is.

Vriend

Volgens Dantzscher had ze op dat moment niet door dat Nassar iets verkeerds deed. De dokter zorgde volgens haar voor een positieve noot in de harde cultuur van de coaches van de Amerikaanse topturnsters, Bela en Martha Karolyi.

"Hij was een vriend", stelde ook Antolin, die tussen 1995 en 2000 deel uitmaakte van het Amerikaanse turnteam. "Hij was iemand met wie we praatten terwijl we behandeld werden als we een zware dag hadden gehad. Hij was een luisterend oor, hij kon ons aan het lachen maken."

Antolin wist als tiener ook niet dat het gedrag van Nassar verkeerd was. "Het was een behandeling. Je klaagt niet over een behandeling."

Rechtszaak

Nassar is al langer in opspraak. De Amerikaanse krant The Indianapolis Star publiceerde vorig jaar september een uitgebreid onderzoek waarin de dokter beschuldigd werd van seksueel misbruik.

De Amerikaanse turnbond meldde toen dat ze Nassar anderhalf jaar eerder hadden ontslagen wegens beschuldigingen over misbruik. Voorzitter Steve Penny herhaalde dit zondag tegen 60 Minutes. "We hoorden in juni 2015 voor het eerst van deze beschuldigingen. We zijn geschokt dat iemand jonge atleten of kinderen op deze manier zou uitbuiten."

Er lopen momenteel twee rechtszaken tegen Nassar, die altijd ontkend heeft dat hij iets heeft misdaan. Deze zaken hebben niets te maken met zijn werk bij de turnbond.

De dokter wordt door een nu 25-jarige vrouw ervan beschuldigd dat hij haar tussen haar zesde en twaalfde heeft misbruikt. In een andere zaak wordt hij beschuldigd van het bezit van duizenden foto's van kinderporno.