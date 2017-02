Davis leidt West met puntenrecord naar zege in All Star-wedstrijd NBA

Anthony Davis, de sterspeler van 'thuisploeg' New Orleans Pelicans, werd na afloop uitgeroepen tot de meest waardevolle speler (MVP) van het jaarlijkse Amerikaanse basketbalfeestje, waarin het draait om vermaak en niet om verdedigen.

De 23-jarige Davis had voor de wedstrijd al aangekondigd dat hij "elke bal die hij kreeg zou schieten", en hij hield zich aan zijn woord. De power forward kwam uit op 39 schotpogingen en 52 punten.

Daarmee vermorzelde hij het puntenrecord van de All Star-wedstrijd. Dat stond al heel lang op naam van Wilt Chamberlain, die in 1962 goed was voor 42 punten.

"Ik heb me uitstekend vermaakt", aldus Davis na de wedstrijd in zijn 'thuisstad' New Orleans. "Ik vertelde voor het duel aan mijn medespelers dat ik de MVP-titel wilde winnen voor dit publiek en voor de stad New Orleans. En mijn medespelers gaven me steeds de bal en wilden dat ik vijftig punten zou scoren."

​Durant

Tijdens het All Star-weekend in de grootste stad van Louisiana ging het vooral over Kevin Durant en Russell Westbrook.

De oud-ploeggenoten, die jarenlang een succesvol duo vormden bij Oklahoma City Thunder, speelden in de All Star-wedstrijd voor het eerst weer in hetzelfde team sinds het vertrek van Durant afgelopen zomer naar Golden State Warriors.

Die grote transfer heeft ervoor gezorgd dat de relatie tussen de twee flink is bekoeld, maar in het eerste kwart combineerden Durant en Westbrook wel voor een mooie dunk van laatstgenoemde.

"Het was een geweldige actie", zei Durant na afloop. "Hij stond vrij, dus ik passte naar hem. En Russell kan heel hoog springen."

Westbrook kwam uit op 41 punten voor het Westen, terwijl Durant met 21 punten, 10 rebounds en 10 assists goed was voor een 'triple-double'. De Griekse debutant Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) was met dertig punten de topscorer van het Oosten.

Cousins

Er was meer goed nieuws voor 'MVP' Davis, want vlak na de wedstrijd meldden verschillende Amerikaanse media dat zijn team een akkoord heeft bereikt om All Star DeMarcus Cousins over te nemen van Sacramento Kings.

De 26-jarige Cousins, die maar twee minuten in het veld stond tijdens de All Star-wedstrijd, speelt sinds het seizoen 2010/2011 voor de Kings en hij groeide de afgelopen jaren uit tot een van de beste lange spelers in de NBA. Dit seizoen heeft de 2.11 meter lange center gemiddeldes van 27,8 punten, 10,6 rebounds en 4,8 assists.

De ploegen hebben het nieuws nog niet bevestigd, maar Davis reageerde al zeer enthousiast. "Dit is een ongelooflijk weekend. Eerst word ik MVP en nu hebben we ook nog Cousins aangetrokken. Veel beter kan het niet."