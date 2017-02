Amerikaanse Shiffrin oppermachtig op slalom bij WK skiën

Voor de 21-jarige Amerikaanse is het haar eerste titel op het toernooi en haar derde in totaal. Eerder werd ze ook in 2013 en 2015 wereldkampioene op de slalom. Daarnaast pakte ze in 2014 de olympische titel op het onderdeel.

De Amerikaanse had na twee runs een voorsprong van 1,64 seconde op de Zwitserse Wendy Holdener, die het zilver greep. De Zweedse Frida Hansdotter was op 1,75 seconde achterstand goed voor brons.

"Dit was een goede dag, maar ik wist niet dat het zo goed was'', zei Shiffrin, die pas de tweede skiester is die erin slaagt drie keer op rij wereldkampioene op de slalom te worden. In 1939 deed de Duitse Christl Cranz dat haar voor.

Marge

De voorsprong van Shiffrin op de nummer twee was de grootste sinds 1970. Dat jaar won de Française Ingrid Lafforgue de slalom met een marge van 1,71 seconde.

Shiffrin pakte haar tweede medaille op de WK. Eerder greep de Amerikaanse zilver op de reuzenslalom. Goud was er toen voor de Française Tessa Worley.

De Nederlandse Adriana Jelinkova eindigde als dertigste, waarmee ze net aan haar doelstelling voldeed.

De mannen strijden zondag om de wereldtitel op de slalom.