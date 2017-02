IOC-lid claimt dat Noord-Korea welkom is bij Spelen in Pyeongchang

Dat heeft het Noord-Koreaanse IOC-lid Ung Chang zaterdag gezegd in Sapporo, waar zondag de Aziatische Winterspelen beginnen. Zeven van zijn landgenoten zijn actief op dat evenement in Japan.

"Er is geen reden waarom we niet naar Pyeongchang zouden gaan", zei Chang tegen persbureau Kyodo News. "We handelen in overeenstemming met het Olympisch Handvest."

Vorige week bij de WK afstanden in Gangneung liet Hee-Beom Lee, voorzitter van het olympische organisatiecomité, al weten dat Noord-Korea welkom is mits het land "een boodschap van vrede uitdraagt".

"De Spelen van 2018 zal elk land laten deelnemen, als ze maar de olympische boodschap van vrede promoten. Noord-Korea is geen uitzondering op die regel", zei Lee toen op een persconferentie, precies een jaar voor de openingsceremonie van de Spelen in Pyeongchang.

Boycot

Noord-Korea boycotte in 1988 de Olympische Spelen van Seoul, maar was in 2002 en 2014 wel aanwezig op de Aziatische Spelen in buurland Zuid-Korea.

De twee landen toonden zich zelfs twee keer solidair, door op de Spelen van Sydney 2000 en Athene 2004 achter één vlag het stadion in te lopen bij de openingsceremonie. Noord-Korea ontbrak op de Winterspelen van Sochi 2014.

De politieke relatie tussen Noord- en Zuid-Korea is echter onverminderd slecht, sinds de oorlog tussen beide landen begin jaren 50.