Honkballers verliezen in aanloop naar World Baseball Classic

De Europees kampioen moest vrijdag in Tucson buigen voor de Koreaanse club NC Dinos: 9-10. Oranje, dat zich in Arizona voorbereidt op het prestigieuze toernooi waaraan ook spelers uit de Major League meedoen, had een dag eerder al verloren van KT Wiz (2-5).

De ploeg van bondscoach Hensley Meulens zette een vroege achterstand van 4-1 om in een voorsprong van 6-4, mede dankzij een homerun van Kalian Sams, die even later met een lichte voetblessure uit voorzorg stopte. De honkballers gaven het initiatief daarna weer uit handen, maar homeruns van Nick Urbanus en Curt Smith leken De Nederlanders alsnog de winst te bezorgen. In de negende inning profiteerde de Koreaanse ploeg echter weer van fouten aan Oranje zijde, waardoor het 9-10 werd.

De ploeg van Meulens speelt volgende week nog drie oefenwedstrijden voordat het naar Zuid-Korea vliegt voor de eerste ronde van de WBC. Oranje opent het toernooi op 7 maart tegen de Koreanen, gevolgd door wedstrijden tegen Taiwan en Israël.