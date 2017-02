IJshockeyer Crosby bereikt bijzondere mijlpaal in NHL

De 29-jarige Crosby kwam op duizend punten (goals plus assists) door een assist op de 2-0 van ploeggenoot Chris Kunitz in het thuisduel met Winnipeg Jets (4-3 zege)

De Canadees is de 86e speler in de geschiedenis van de NHL die meer dan duizend punten achter zijn naam heeft staan.

Crosby, die nooit voor een andere ploeg uitkwam dan de Penguins, had daarvoor 757 wedstrijden nodig. Slechts elf andere spelers bereikten de mijlpaal in minder duels dan de center.

"Het is erg leuk dat ik het heb gehaald, en vooral ook dat we gewonnen hebben'', zei Crosby. Coach Mike Sullivan was meer uitgelaten. "Dit feit onderstreept maar weer eens wat voor een geweldige speler Sidney is.''

McDavid

Crosby was tegen de Jets goed voor nog een assist en de winnende goal in de verlenging, waardoor hij nu op 369 goals en 633 assists staat in zijn NHL-carrière.

De tweevoudig NHL-kampioen (2009 en 2016) en tweevoudig olympisch kampioen (2010 en 2014) staat op twee derde van het huidige reguliere seizoen eerste op de topscorerslijst in de NHL met 31 goals.

Zijn 64 punten bezorgen hem een tweede plaats achter Connor McDavid van Edmonton Oilers, die door 19 goals en 47 assists op 66 punten staat.

Titelverdediger Pittsburgh Penguins staat momenteel tweede in de Eastern Conference, vlak achter Washington Capitals.