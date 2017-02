De Randamie staat open voor rematch tegen protesterende Holm

De Randamie versloeg Holm in het vedergewicht, een nieuwe gewichtsklasse in de UFC voor vrouwen onder de 66 kilo, op basis van een unanieme jurybeslissing.

De 35-jarige Holm diende donderdag een protest in bij de New York State Athletic Commission (NYSAC) tegen scheidsrechter Todd Anderson, die zou hebben toegestaan dat De Randamie nog stoten plaatste nadat het signaal voor het einde van de ronde geklonken had. Volgens Holm had dit tot puntenaftrek moeten leiden voor de Nederlandse.

"Ik heb mijn excuses ook al aangeboden meteen na de partij. Maar als ik midden in een combinatie zit, is het moeilijk opeens te stoppen", zegt De Randamie, die denkt dat het met een rematch "glashelder" is wie de ‘belt’ verdient. "Als Holly denkt dat ze hierdoor heeft verloren, moet ze mijn aanbod voor een rematch accepteren."

De Utrechtse baalt dat ze door sommigen een "smerige vechter" wordt genoemd. "Dat ben ik niet, ik heb geen slechte intenties. Holly mag doen wat ze wil, ik respectaar haar mening. Ik denk dat het recht zal zegevieren en ik geloof dat er een goede beslissing wordt gemaakt."

Voordat het tot een eventuele rematch komt, gaat De Randamie naar haar hand laten kijken. De Utrechtse kampt sinds zondag met pijntjes en wil daar een dokter naar laten kijken. "Ik heb wat last en het is te hopen dat het niet lang duurt. Of de rematch voor of na een behandeling komt, ligt aan de dokter."

Held

Zaterdag wordt De Randamie gehuldigd in stadion De Galgenwaard bij de wedstrijd tussen FC Utrecht en PEC Zwolle. Volgens haar wordt het "one hell of a party". "Ik ben als een held onthaald. Ik voel zo veel liefde van de Europeanen en ik ben zo blij dat ik een Europese UFC-kampioen ben."



"Ik ga na de afgelopen hectische dagen nu genieten en mijn hand laten controleren en daarna zie ik wel verder. Ik hoop dat Holly naar Nederland wil komen, maar nu ga ik eerst mijn titel vieren. Zaterdag gaat het feest echt beginnen."



De Randamie is de eerste Nederlandse vrouw met een mixed martial arts (MMA)-wereldtitel. Ze is na Bas Rutten, die in 1999 de wereldtitel pakte in het zwaargewicht, de tweede Nederlander met een titel bij de UFC.