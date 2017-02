Taylor vindt duel met Van Barneveld nog altijd meest speciaal

"Een wedstrijd tegen Raymond is altijd speciaal. Om eerlijk te zijn is het specialer dan tegen elke andere tegenstander", aldus Taylor in gesprek met Sky Sports.

De 56-jarige Engelsman gooit donderdagavond in Leeds zijn 78e wedstrijd tegen de zeven jaar jongere Van Barneveld. Taylor won 56 van die duels, zeventien keer was de Nederlander de sterkste en vier keer eindigde het gelijk.

In de Premier League speelden de veelvoudig wereldkampioenen sinds 2006 al 25 keer eerder tegen elkaar. Ook in die competitie heeft 'The Power' duidelijk de overhand met zeventien zeges tegenover slechts vier nederlagen. Drie van die nederlagen waren wel in de laatste drie jaar, terwijl 'Barney' eind vorig jaar Taylor uitschakelde in de kwartfinale van het WK.

"Raymond zal vertrouwen hebben omdat hij me de laatste tijd een paar keer verslagen heeft. Het wordt hoe dan ook een mooi duel", zegt Taylor, die de Hagenaar in 1990 voor het eerst trof.

"Ik geniet er altijd het meest van om tegen Raymond te gooien. Het zijn de oude herinneringen van toen ik voor het eerst mijn naam vestigde en toen hij voor het eerst zijn naam vestigde. Deze avonden zijn speciaal voor mij. Dit zijn de wedstrijden die ik me lang herinner."

Van Gerwen

Taylor en Van Barneveld hebben na de eerste twee speelrondes van de Premier League beiden drie punten door een zege en een gelijkspel.

Ook Michael van Gerwen, Gary Anderson en James Wade zijn nog ongeslagen na twee partijen.

Van Gerwen neemt het donderdagavond in de First Direct Arena in Leeds op tegen landgenoot Jelle Klaasen, die nog wacht op zijn eerste punt dit Premier League-seizoen.