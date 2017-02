Van Barneveld hekelt gebrek aan prijzen ondanks 'beste darts in loopbaan'

"Wat betreft gemiddelden speel ik op dit moment mijn beste darts ooit. Maar ik heb liever een gemiddelde van 89 als ik daarmee wel prijzen pak", zegt Van Barneveld woensdag in gesprek met The Guardian.

De laatste keer dat de wereldkampioen uit 2007 een major wist te winnen, was in 2014. Van Barneveld won destijds de Premier League door Michael van Gerwen in de finale te verslaan.

In vijf van de laatste zes toernooien op televisie werd Van Barneveld in de kwart- of halve finale uitgeschakeld door Van Gerwen of de Schot Gary Anderson.

Pijn

Van Barneveld merkt dat het gebrek aan prijzen hem langzamerhand opbreekt. "In de laatste drie jaar heb ik drie keer de halve eindstrijd bereikt op het WK. Maar als je geen trofeeën omhoog kan houden, dan gaat dat pijn doen. Het wordt me een beetje te veel allemaal."

"Het is leuk om een gemiddelde van 109 te halen en mijn dubbels te raken", vervolgt Van Barneveld. "Mensen zeggen dan dat ik briljant heb gegooid en dat ze een fantastische avond hebben gehad, maar ik lig de hele nacht wakker omdat ik heb verloren."

Van Barneveld neemt het donderdag in de derde speelronde van de Premier League Darts op tegen Phil Taylor. Zijn eerste partij tegen Adrian Lewis eindigde in een 7-5 zege, zijn tweede wedstrijd tegen Kim Huybrechts in een remise: 6-6. Van Gerwen speelt in Leeds tegen landgenoot Jelle Klaasen.