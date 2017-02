Berdych na winst op Copil naar tweede ronde in Rotterdam

Heel makkelijk liep het allemaal niet voor de huidige nummer dertien van de wereld. De Roemeen, de mondiale nummer 130, had zich via de kwalificaties geplaatst voor het toernooi en leek zich goed thuis te voelen op het hardcourt in Ahoy.

Desondanks won Berdych de eerste set in een tiebreak. Daarna liep het echter moeizamer voor de Tsjech, die zich aan het begin van de tweede set aan zijn lies liet behandelen.

DIe kwetsuur leek Berdych ook in de rest van de partij parten te spelen, maar echt in de problemen kwam de Tsjech niet. Hij sloeg op 5-4 op de service van de Roemeen direct op zijn eerste matchpoint toe.

In de tweede ronde treft de nummer vier van de plaatsingslijst de winnaar van de partij tussen Viktor Troicki en Richard Gasquet.

Eerder op maandag wist ook Robin Haase zich voor de tweede ronde van het toernooi in Rotterdam te plaatsen. Hij was in twee sets beter dan de Duitser Florian Mayer. Haase had sinds 2008 geen partij meer gewonnen in Ahoy.