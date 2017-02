Kuijt heeft er moeite mee dat hij niet in basis stond bij Feyenoord

"Het is moeilijk om niet vanaf het begin te spelen", aldus Kuijt na afloop voor de camera’s van FOX Sports. "Ik was in de veronderstelling dat ik altijd in de basis sta, buiten dat de trainer mij rust wil geven of om tactische redenen in een zware week."

Kuijt dacht naar eigen zeggen als aanvoerder een streepje voor te hebben. "Je hebt een bepaalde ervaring en bent een verlengstuk van het team. Maar de trainer denkt daar anders over. Dat is wel even slikken."

Nota bene Kuijts vervanger Jens Toornstra werd zaterdagavond de man van de wedstrijd in de Kuip met twee goals. De oud-speler van onder meer Liverpool had daar geen moeite mee en zei vooral blij te zijn voor Toornstra.

"Ik heb vaker gezegd dat Jens het goed doet. Ik ben blij voor Jens en ik ben blij met het resultaat. We moeten knokken voor een hoger doel. Het gaat natuurlijk om Feyenoord en niet om Dirk Kuijt."

Bewijzen

Kuijt, die een kwartier voor tijd in het veld kwam voor Karim El Ahmadi, krijgt wel het idee dat hij zich opnieuw moet bewijzen. "Ik heb weleens gezegd dat ik me niet meer hoef te bewijzen. Maar blijkbaar moet dat wel", aldus de 104-voudig international.

Feyenoord boekte zaterdag de achtste competitiezege op rij. De Rotterdammers hebben nu acht punten voorsprong op Ajax, dat zondag om 14.30 uur thuis speelt tegen Sparta Rotterdam.

