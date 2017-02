UFC-kampioene De Randamie stelt dat klappen na bel 'gebeuren in de strijd'

Na afloop van haar partij in New York sprak de kersverse wereldkampioene in het vedergewicht van een ‘close’ wedstrijd.

"Vooral in de derde ronde was het erg close, een echt gevecht", wees De Randamie na afloop in de ring op de ronde waarin ze behoorlijk wat aanvallen van haar tegenstandster Holly Holm (35) moest afslaan.

De Randamie, die na de vijfde en laatste ronde won na juryberaad, gaf aan dat ze het idee had dat haar tegenstandster over de hele wedstrijd gezien niet echt wilde vechten. "Ik wel. Ik wil altijd vechten."

Daarop vervolgde ze met de woorden: "Nederland, jullie hebben een UFC-kampioen!"

Commotie

De Randamie veroorzaakte wat reuring doordat ze in twee verschillende rondes klappen na de bel zou hebben uitgedeeld.

"Dat gebeurt in het heetst van de strijd. Zo ben ik niet", was het commentaar van de Utrechtse, die na afloop boegeroep ontving in het stadion.

Nederland had eerder een mannelijke wereldkampioen in MMA. In 1998 veroverde Bas Rutten de zwaargewichttitel.