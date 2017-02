De Randamie kan geluk niet op met historische werelditel in UFC

De 32-jarige Utrechtse rekende in het vedergewicht in een gevecht af met de Amerikaanse Holly Holm. De jury wees haar unaniem aan als winnaar, waardoor ze na Bas Rutten in 1999 de tweede Nederlandse wereldkampioen is.

"Nederland, jullie hebben een UFC-kampioen!", was De Randamie in een eerste reactie vlak na haar wedstrijd in New York euforisch.

Ze beaamde dat het verschil tussen winst en verlies klein was. "Vooral in de derde ronde was het erg close, een echt gevecht", aldus de Nederlandse, die behoorlijk wat aanvallen van tegenstander Holm (35) moest afslaan.

De Randamie, die na de vijfde en laatste ronde won na juryberaad, had het idee dat haar tegenstandster over de hele wedstrijd gezien niet echt wilde vechten. "Maar ik wel. Ik wil altijd vechten", zei ze zelfverzekerd.

Commotie

De Randamie veroorzaakte wat commotie doordat ze in twee verschillende rondes klappen na de bel zou hebben uitgedeeld.

"Dat gebeurt in het heetst van de strijd. Zo ben ik niet", was het commentaar van de kersverse wereldkampioen, die na afloop boegeroep ontving in het stadion.