Germaine de Randamie wint als eerste Nederlandse vrouw UFC-titel

De 32-jarige De Randamie versloeg de Amerikaanse Holly Holm in het vedergewicht, een nieuwe gewichtsklasse in de UFC voor vrouwen onder de 66 kilo, op basis van een unanieme jurybeslissing. Alle drie de juryleden scoorden het gevecht 48-47 in het voordeel van de Nederlandse.

De 35-jarige Holm gold tot ongeveer een maand geleden als grote titelfavoriet, maar bij de bookmakers werden de kansen van De Randamie de laatste weken steeds hoger geacht.

In de eerste twee rondes had de Utrechtse de overhand en kwam zij een aantal keer goed door de dekking van de Amerikaanse heen. Holm leek vooral bezig met zoeken naar een manier om De Randamie naar de grond te werken.

Vanaf de derde ronde werd Holm actiever, maar De Randamie wist de aanvallen meestal goed af te slaan. De Randamie sloeg Holm aan het einde van de derde ronde na de bel - wat ze ook al eerder in het gevecht had gedaan - en kreeg daarvoor een waarschuwing van de scheidsrechter.

De beslissing viel echter pas na juryberaad na de vijfde en laatste ronde.

Kampioen

De Utrechtse vecht al zeventien jaar op professioneel niveau en was in het kickboksen al wereld-, Europees en Nederlands kampioen. Bij de MMA stond zij voor haar partij tegen Holm op zes gewonnen en drie verloren wedstrijden.

Als Holm de titel had gewonnen zou zij de eerste vrouw zijn geweest die een wereldtitel behaalde in twee gewichtsklassen. Holm won eerder al een UFC-titel in het bantamgewicht.

In 2016 was de Amerikaanse echter minder goed op dreef en verloor zij twee partijen achter elkaar, iets wat in haar hele carrière nog nooit eerder was voorgekomen.