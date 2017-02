Draymond Green schrijft NBA-historie met 'triple double' tegen Grizzlies

De 26-jarige Green noteerde in Memphis als eerste NBA-speler ooit een zogenaamde 'triple-double' zonder de dubbele cijfers te halen met zijn puntentotaal.

De forward van de Warriors kwam uit op twaalf rebounds, tien assists, tien steals en maar vier punten. Een basketballer haalt een triple-double als hij in drie statistische categorieën de dubbele cijfers bereikt.

Green is pas de tweede NBA-speler die minimaal tien rebounds, tien assists en tien steals in één wedstrijd noteert. Alvin Robertson was de eerste in 1986. Hij kwam toen namens de San Antonio Spurs zelfs tot een 'quadruple-double', omdat hij ook goed was voor twintig punten.

"Ik wist niet dat ik zo dicht bij een triple-double was", zei Green na afloop. "Ik probeerde gewoon zo'n groot mogelijke impact op de wedstrijd te hebben. Maar dit is zeker iets wat ik kan waarderen. Het is ongelooflijk om de enige te zijn die iets gepresteerd heeft."

Warriors-coach Steve Kerr noemde de wedstrijd van zijn speler "de meest dominante prestatie die ik ooit gezien heb van iemand die maar vier punten maakte".

Spurs

De Warriors boekten mede door Green de 45e zege van dit seizoen in de NBA. Klay Thompson was de topschutter in Memphis met 36 punten. Kevin Durant leverde 24 punten af en Stephen Curry noteerde 18 punten.

De Warriors voeren de Western Conference aan. San Antonio Spurs staat tweede. De Texaanse ploeg won met 103-92 van Detroit Pistons. Kawhi Leonard was de topschutter bij de Spurs met 32 punten.