Van Gerwen stelt dat er nog veel meer in de tank zit bij hem

"Ik had 7-0 kunnen winnen, maar ik wilde het te graag en deed net even teveel mijn best", begon de Brabantse nummer één van de wereld zijn verhaal voor de camera van de PDC.

"Het was ook niet helemaal verdiend geweest, maar Peter speelde wel echt verschrikkelijk slecht. Daar moest ik van profiteren en ik ben blij dat ik dat heb gedaan. De winst blijft altijd het belangrijkste."

Van Gerwen boekte in Nottingham zijn eerste overwinning in deze editie van de Premier League, nadat hij vorige week in Newcastle genoegen moest nemen met een gelijkspel (6-6) tegen Gary Anderson.

De titelverdediger kende vervolgens ook een ongelukkig weekend in Wigan, waar hij bij de kwalificaties van de UK Open een paar keer verrassend onderuit ging. Daar moet volgens Van Gerwen echter niet te veel achter worden gezocht.

"Er zit nog veel meer in de tank. Dat komt er ook nog wel uit. Ik kom terug voor de anderen. Je moet week in week uit presteren in de Premier League. Je kunt niet verslappen, anders zitten ze op je rug."