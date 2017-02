Van Gerwen boekt tegen Wright eerste zege in Premier League

De 27-jarige Van Gerwen brak Wright direct en die klap leek de Schot niet meer te boven te komen. De Brabander stoomde door naar 6-0. Wright richtte zich echter op en won drie legs op rij, maar de winst van Van Gerwen kwam niet meer in gevaar.

Van Gerwen revancheerde zich voor een matige week. Hij leed in de eerste speelronde van de Premier League puntverlies tegen Anderson (6-6) en ging in de kwalificaties van de UK Open een paar keer verrassend onderuit.

Klaasen (32) verloor vorige week al met 7-4 van Wright en kwam in Nottingham ook tegen Anderson tekort. Hij won de eerste leg nog, maar de Schot nam vervolgens het stokje over en Klaasen kwam er eigenlijk niet echt meer aan te pas.

Later donderdag komt Raymond van Barneveld nog in actie in Nottingham. De oud-wereldkampioen neemt het op tegen de Belg Kim Huybrechts.

Eerder op de avond was Adrian Lewis een maatje te groot voor Dave Chisnall (7-2) en speelden James Wade en Phil Taylor met 6-6 gelijk.

Rotterdam

Op 16 maart strijken de tien Premier League-deelnemers neer in Rotterdam voor de achtste speelronde.

Een week later vallen in Manchester de onderste twee spelers van de ranglijst af. Uiteindelijk blijven de beste vier spelers over voor de halve finales en de eindstrijd op 18 mei in Londen.