Noord-Korea welkom bij Spelen als het 'boodschap van vrede' uitdraagt

"De Spelen van 2018 zal elk land laten deelnemen, als ze maar de olympische boodschap van vrede promoten. Noord-Korea is geen uitzondering op die regel", aldus voorzitter Hee-Beom Lee van het olympische organisatiecomité donderdag in kustplaats Gangneung op een persconferentie precies een jaar voor de openingsceremonie van de Spelen van Pyeongchang.

"Iedereen die houdt van vrede mag meedoen. In die zin staan we open voor de deelname van Noord-Korea. Noord-Korea heeft het recht en de verantwoordelijkheid om mee te doen aan de Spelen, als het de boodschap van vrede uitdraagt."

De deelname van Noord-Koreaanse atleten bij sportevenementen in Zuid-Korea is al lang een probleem door de zeer moeizame relatie tussen de twee landen. Zo boycotte Noord-Korea de Zomerspelen van 1988 in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul.

Deze eeuw leek sport de twee buurlanden juist wel wat dichter bij elkaar te kunnen brengen. Zo kwamen de atleten uit Zuid- en Noord-Korea bij de openingsceremonie van de Zomerspelen van 2000 (Sydney) en 2004 (Athene) onder één vlag het stadion in.

Noord-Koreaanse sporters deden bovendien mee aan de laatste twee Aziatische Spelen die in Zuid-Korea werden gehouden (in 2002 en 2014) en turnsters Lee Eun-ju uit Zuid-Korea en Hong Un-jong uit Noord-Korea maakten afgelopen zomer bij de Spelen in Rio de Janeiro samen een selfie.

Langeafstandswapens

De relatie tussen Zuid- en Noord-Korea is de laatste maanden echter weer flink onder druk gezet door meerdere testen van het communistische noorden met langeafstandswapens. Eind vorig jaar scherpten de Verenigde Naties de sancties tegen Noord-Korea aan omdat het land in september een vijfde en grootste nucleaire test had gedaan.

Pyeongchang, dat sinds kort officieel een hoofdletter C aan zijn plaatsnaam heeft toegevoegd om niet te worden verward met de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang, ligt maar een kleine honderd kilometer ten zuiden van de grens met Noord-Korea.

De Noord-Koreanen stelden daarom enkele jaren geleden voor om een deel van de olympische sporten volgend jaar in een nieuw wintersportoord net over de grens te organiseren, maar die suggestie werd van de hand gewezen door Zuid-Korea.

IOC

Het is overigens nog maar de vraag of Noord-Koreaanse sporters zich zullen plaatsen voor de Winterspelen, die op 9 februari 2018 van start gaan. Het land heeft geen wintersportcultuur en stuurde in 2010 maar twee atleten naar Vancover en geen enkele atleet naar Sochi in 2014.

Het internationaal olympisch comité (IOC) wil voorlopig nog geen concreet antwoord geven op de vraag of Noord-Korea mee zal doen aan de Winterspelen van 2018.

"De uitnodigingen aan de nationale olympische comités zijn pas donderdag verstuurd, dus het is moeilijk om aan te geven welke landen ja zullen zeggen op die uitnodiging", zei een IOC-woordvoerder vorige week tegen het Amerikaanse NBC. "Bovendien moeten sporters zich eerst nog kwalificeren."