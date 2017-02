New York Knicks-legende Oakley gearresteerd tijdens duel met Clippers

De 53-jarige Oakley, die van 1988 tot 1998 een belangrijke kracht was bij de Knicks, had tijdens het eerste kwart aanmerkingen richting eigenaar James Dolan, die een aantal rijen onder hem op de tribune zat.

Knicks-voorzitter Phil Jackson probeerde Oakley nog te kalmeren, terwijl de oud-speler ook nog ruziede met een andere toeschouwer. Andere fans steunden Oakley juist door zijn naam te scanderen.

Bij zijn arrestatie werkte Oakley niet mee. Volgens de politie van New York sloeg hij drie medewerkers van Madison Square Garden, die daardoor lichte verwondingen opliepen.

Ongepast

De arrestatie van Oakley zorgde voor veel onrust tijdens de wedstrijd tegen de Clippers. Het duel, dat de Knicks met 115-119 verloren, lag zelfs even stil.

Na de wedstrijd schreven de Knicks in een verklaring dat Oakley zich "zeer ongepast gedroeg" en zich "beledigend uitte". "Hij is daarom gearresteerd door de politie. Oakley was een groot Knick. We hopen dat hij hulp krijgt", vervolgt de verklaring.

De kritiek van Oakley tijdens de wedstrijd is overigens niet verrassend. De oud-speler, die in 2004 zijn loopbaan beëindigde, leeft al langer in onmin met de leiding van zijn vroegere NBA-team en laat zich vaker kritisch uit over eigenaar Dolan.