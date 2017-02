Gezamenlijk EK met zeven sporten wordt begin augustus 2018 gehouden

Het overkoepelende European Championships Board heeft woensdag in Genève het wedstrijdschema vastgesteld. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de EK's van deze zeven grote olympische sporten tegelijkertijd plaatsvinden.

De EK atletiek worden gehouden in Berlijn, de zes andere EK's hebben plaats in Glasgow. In de zomer van 2022 is bij voorkeur één stad of regio de plaats van handeling.

"We geloven in de kracht van de samenbundeling en zijn ervan overtuigd dat de sport profiteert door het samenbrengen van al deze kampioenschappen", zei vice-voorzitter Svein Arne Hansen van de ECB.

3000

Naar schatting 3000 sporters reizen in augustus 2018 af naar het Schotse Glasgow. De EK zwemmen bevat langebaan, schoonspringen, synchroonzwemmen en openwaterzwemmen. Voor dat laatste onderdeel springen de zwemmers in Loch Lomond.

Het wielrennen bestaat uit vier aparte EK's, namelijk: weg, baan, BMX en mountainbike. Golf krijgt de vorm van een teamwedstrijd op de beroemde baan van Gleneagles.