Van Gerwen aast op revanche in Premier League-duel met Wright

Van Gerwen verloor afgelopen week in Wigan liefst drie keer, waaronder een wedstrijd tegen Wright. De laatste keer dat de Schot wist te winnen van de Brabander, was anderhalf jaar geleden. Alle 16 onderlinge partijen daarna besliste Van Gerwen in zijn voordeel.

"Het spreekt voor zich dat ik alles wil winnen, maar ik ben geen robot. Vorige week heeft iedereen kunnen zien dat ik ook maar gewoon een mens ben. Ik moet hard blijven werken", zegt Van Gerwen op de site van dartsbond PDC.

De 27-jarige Nederlander zag vorige week al zijn reeks van 37 achtereenvolgende zeges ophouden na een 6-6 gelijkspel tegen Gary Anderson in de eerste ronde van de Premier League.

Van Gerwen hoopt dat hij zijn teleurstellende week donderdag kan omzetten in winst tegen Wright. "Ik geniet er altijd van als ik tegen Wright mag spelen. Hij is een fantastische darter en ik weet dat ik op mijn best moet zijn om hem te verslaan."

Wright

Wright wist bij de kwalificaties van de UK Open twee van zijn drie partijen te winnen. De Schot beseft dat het niet makkelijk gaat worden om Van Gerwen donderdag in Nottingham opnieuw te verslaan.

"Dat is maar goed ook, want ik hoop op een geweldige wedstrijd", aldus Wright. "Michael is de te kloppen darter. De rest moet er alles aan doen om te voorkomen dat hij alle prijzen wint."

In tegenstelling tot Van Gerwen wist Wright zijn openingsduel in de Premier League wel te winnen. Jelle Klaasen dolf in Newcastle het onderspit tegen de nummer drie van de wereld: 7-4.

Klaasen speelt donderdag tegen verliezend WK-finalist Anderson, Raymond van Barneveld neemt het op tegen Kim Huybrechts.