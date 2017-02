Van Gerwen vindt dat Taylor twee jaar geleden al had moeten stoppen

Vorige maand maakte dartslegende Taylor aan einde aan alle speculaties door aan te kondigen dat hij bezig is aan zijn laatste jaar. De 56-jarige Engelsman wil nog één keer meedoen aan het WK.

"Dit keer geloof ik hem", zegt Van Gerwen tegen Sky Sports. "Hij heeft al eerder gezegd dat hij met pensioen zou gaan, maar dat deed hij nooit. Hij wordt ouder en zijn focus om alles te winnen is er niet meer."

Volgens de huidige wereldkampioen uit Brabant had 'The Power' zijn pijlen dan ook al eerder op moeten bergen. "Het is tijd voor hem om te stoppen. Dat had hij twee jaar geleden al moeten doen."

"Hij is net als ik een winnaar, dus ik begrijp dat het moeilijk is om alles op te geven. Ik heb ook altijd gezegd dat ik op m'n veertigste wil stoppen, maar je kunt niet in de toekomst kijken en dingen kunnen snel veranderen. Als ik ermee stop, wil ik dat na een grote overwinning doen."

Uithangbord

Taylor strandde bij het voorbije WK in de kwartfinales, waarin hij met 5-3 verloor van zijn oude rivaal Raymond van Barneveld, maar wil nog één keer aan de oche verschijnen in Alexandra Palace. "Wat er ook gebeurt, dit is mijn laatste jaar", zei de zestienvoudig wereldkampioen vorige maand bij de Masters in Milton Keynes.

"Of ze moeten me heel veel meer geld gaan betalen. Ik heb dertig jaar aan de top gestaan, maar nu is er een nieuwe heerser: Michael van Gerwen. Laat hem het nieuwe uithangbord zijn."