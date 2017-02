De Randamie wil Nederland trots maken met eerste wereldtitel MMA

"Ik ga er alles aan doen om ons kleine landje op de vechtsportkaart te zetten, zodat iedereen Nederland nooit meer zal vergeten", vertelt de 32-jarige Utrechtse voor de camera van NUsport.

De feitherweight, een gewichtsklasse voor vechters onder de 66 kilo, is een nieuwe klasse bij de vrouwen in de UFC. "De klasse is eigenlijk in het leven geroepen voor de meervoudig UFC-kampioene Cris Cyborg, alleen werd zij positief bevonden op het gebruik van doping", legt de Randamie uit.

"Ik ben toen gevraagd, omdat ik een makkelijke partij zou zijn voor Holm. Het is nu aan mij om te laten zien dat ik dat zeker niet ben."

In eerste instantie had de UFC Ronda Rousey op het oog als tegenstander voor de 35-jarige Holm, maar zij verloor van Amanda Nunes in het gevecht om de bantamweight-titel (tot 61 kilo). Een gevecht tussen de twee kampioenen voor de nieuwe featherweight bleef daardoor uit, waarna De Randamie in beeld kwam.

Vechtlust

In Amerika wordt De Randamie niet gezien als favoriet voor de titel. "Zij kijken alleen maar naar mijn MMA-record (zes gewonnen, drie verloren, red.), maar mensen uit de vechtsportwereld weten wat ik in mij heb. Ik vecht al zeventien jaar op professioneel niveau en ben in het kickboksen wereld-, Europees en Nederlands kampioen."

Als De Randamie zichzelf moet vergelijken, maakt ze een combinatie tussen twee grootheden in de vechtsport. "Ik heb het karakter van Rico Verhoeven en de vechtlust van Badr Hari. Rico houdt niet van trashtalk, is respectvol en een geweldige atleet. Badr komt voor de knock-out, net als ik."

"In het gevecht ben ik bereid om grote risico's te nemen. Waar anderen wellicht veilig vechten om op punten de winst te pakken, daar ben ik iemand die juist naar voren stapt en het risico loopt om een stoot te krijgen en neer te gaan. Ik ben gevaarlijk omdat ik weinig angst ken en daarom loop ik altijd de kooi of ring uit met opgeheven hoofd, ook als ik verlies."

Fans

Als 'The Iron Lady' Holm verslaat dan is dat de kroon op haar carrière. Een Nederlandse wereldtitel zou bovendien bijzonder zijn, ondanks dat Nederland al een groot land is in de vechtsportwereld.

"Als je kijkt naar het kickboksen, dan hebben wij de beste vechters ter wereld. Er is geen land dat beter is dan wij op dat gebied, dat is een feit. In de MMA is dat minder, maar dat is opkomend. Het zal in Nederland alleen maar groter worden."

"Ik kijk er in ieder geval enorm naar uit. Ik heb er zin in, het gevoel is goed en ik heb een goed team achter me staan met vrienden, familie en mijn fans. Het is nu of nooit en het wordt echt een knalpartij. Ik voel dat ik de trots van een heel land draag."

"Amerika heeft genoeg UFC-kampioenen, maar Nederland niet en dus ik ga alles geven om de kampioensbelt mee naar Nederland te nemen."

De Randamie en Holm nemen het in de nacht van zaterdag op zondag om 04.00 uur Nederlandse tijd tegen elkaar op in New York.