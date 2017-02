Russische atleten ook tijdens WK atletiek niet welkom

Wel hebben 35 atleten uit het land bij de IAAF een aanvraag gedaan om onder de neutrale vlag mee te mogen doen aan het evenement. De WK worden van 4 tot en 13 augustus gehouden.

Volgens de IAAF moet het Russische antidopingagentschap eerst volledig worden goedgekeurd door het mondiale bureau WADA. Daarna wordt pas gekeken of Rusland weer op internationale toernooien mee mag doen.

Een onderzoekscommissie is nog steeds bezorgd over dopingtests in het land. Zo vinden er weinig dopingcontroles plaats, blijkt het lastig atleten te schorsen en heeft een aantal prominente Russische sporters zich publiekelijk met de zaak bemoeid. "Ons doel is om enkel schone atleten tot de sport toe te laten. Op dit moment hebben we die garantie niet", zei IAAF-voorzitter Sebastian Coe maandag.

Russische atleten zijn sinds november 2015 uitgesloten van internationale deelname vanwege bewezen systematisch dopinggebruik, waardoor er geen Russische atleten deelnamen aan de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Rio de Janeiro.

Nationaliteitswissel

Ook heeft de bond voorlopig een stop gezet op het wisselen van nationaliteit. Op initiatief van Coe zijn alle nieuwe aanvragen per direct opgeschort. De aanvragen van vijftien sporters die al in behandeling waren genomen, gaan door.

Volgens Coe voldoen de huidige regels niet meer. Vooral atleten uit Afrika dienen geregeld bij de IAAF verzoeken in om voor een ander land uit te komen.

"Aangezien nationale teams het in onze sport vaak tegen elkaar opnemen, maakt een wisseling van nationaliteit de sport kwetsbaar. Bovendien kunnen we sporters op dit moment onvoldoende bescherming geven, waardoor misbruik op de loer ligt."

De IAAF gaat nieuwe regels opstellen en verwacht die aan het einde van dit jaar te kunnen invoeren.