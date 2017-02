Van Gerwen hecht niet veel waarde aan verrassende nederlagen

"Het is nooit leuk om te verliezen, maar dit zijn niet meer dan opwarmtoernooien", aldus Van Gerwen, die verloor van Ritchie Edhouse, Steve Beaton en Peter Wright, maandag in De Telegraaf.

"De UK Open Qualifiers zijn niet zo belangrijk als de Premier League en de aankomende toernooien. Al heb ik natuurlijk niet gedaan wat ik wilde."

De 27-jarige Van Gerwen plaatste zich ondanks de nederlagen wel gewoon voor het hoofdtoernooi van de UK Open, dat van 3 tot en met 5 maart in Minehead gehouden wordt.

Dubbels

Donderdag komt Van Gerwen weer in actie in de Premier League en hij speelt dan in Nottingham tegen Wright. Over zijn vorm maakt de Brabander, die bijna vier maanden ongeslagen was, zich geen zorgen.

"Ik heb prima gespeeld, alleen hier en daar een paar dubbels gemist. We gaan er donderdag weer lekker tegenaan."

Van Gerwen begon de Premier League afgelopen donderdag in Newcastle met een gelijkspel tegen Gary Anderson. Zijn duel met Wright staat aankomende donderdag als vierde gepland na 20.00 uur (Nederlandse tijd).